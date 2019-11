Les ex gloires du foot de Martinique jouent face aux amateurs des médias et des entreprises

Ce vendredi 1er novembre 2019, plusieurs anciens joueurs du football martiniquais, affrontent des amateurs des médias et du monde de l'entreprise. La 3e édition de ce tournoi se déroule cette année en présence de Dominique Rocheteau, qui a évolué à l'AS Saint-Etienne, au PSG et au Toulouse FC.

La 3e édition du TAGEP (Tournoi des Anciennes Gloires, des Entreprises et de la Presse) c'est ce vendredi 1er novembre 2019, au Stade Louis-Achille de Fort-de-France dès 7h du matin. Cette année, la manifestation se déroule en présence d'un invité de marque : il s'agit de l'ex international Dominique Rocheteau (surnommé "l'ange vert"), qui a fait les beaux jours de l'A.S Saint-Etienne, du PSG et du Toulouse FC.C'est d'ailleurs l’amicale stéphanoise de Martinique qui est à l'origine de l'organisation.Cette association, (présidée par le passionné de foot, José Edon) a multiplié les opérations d’envergure dans le milieu sportif : cyclisme, handball et foot. Au total, 240 joueurs sont attendus sur la pelouse, gloires et amateurs confondus.Parmi les personnalités qui vont se mesurer aux anciennes gloire du foot martiniquais, il y a le manager Hugues Jean-Louis. Ce socio-professionnel . s'investie dans plusieurs structures martiniquaises comme la société des courses ou encore l'espace de spectacles du François, l'appaloosa Arena.La journaliste Pascale Lavenaire, rédactrice en chef de RCI et formatrice, sera de la partie.Autre invité, Valentin Louison, qui a joué à l'Assaut de Saint Pierre dans les années soixante. Avec les frères Lutbert, Modeste, et autre Chomet, ils ont su imprimer un style à cette formation du nord caraïbe à l'époque. Louis Symphor est aussi une figure marquante du foot-ball, ex de l'Éclair de Rivière-Salée. Laurent Eugénie, ancien du Stade Spiritain, de l'Aiglon, du Club Franciscain et de l'Olympique du Marin, qui a aussi exercé la profession de journaliste à France Télévisions, a accepté l'invitation.On notera aussi la présence de Pierrot Germany de la Samaritaine, qui a évolué aux côtés de d'autres talents comme Boudard, au sein de l’équipe du nord atlantique. Parmi les anciens, à l'exception du saléen Loulou Symphor (autrefois prof de sport), ils ont tous fait partie de la sélection de Martinique.Ce tournoi de l’amicale stéphanoise fera aussi une place à des musiciens, grâce à la participation des élèves du clarinettiste Francis Gustave, mais aussi à des yoleurs et des Miss, "pour que la fête soit encore plus belle" promet l'organisation.