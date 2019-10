L’ex juge martiniquais Etienne Zidée est décédé

C’est en octobre 91 qu’Etienne Zidée a été admis au concours de la magistrature, en tant que juge. Puis le martiniquais a exercé dans plusieurs tribunaux, notamment à Senlis (département de l’Oise, au nord de la France), en tant que vice président du TGI (Tribunal de Grande Instance).

Retour en Martinique en tant que JAP

En 2005, il occupe la même fonction au TGI de Chartres, dans l’Eure et Loir toujours dans le nord de l’hexagone, avant de revenir en Martinique mais avec cette fois le titre de JAP (Juge d’Application des Peines).



Etienne Zidée, décrit par son entourage comme un homme simple et affable, a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2013. Devenu plus disponible, il s’est rapproché du club service kiwanis de Fort-de-France, dont il a été l’un des présidents.

Il a occupé les postes de vice-président de l'association d'aide aux victimes de Martinique (ADAVIM) et de président délégué au CDAD (Conseil Départemental de l'Accés au Droit) de la Martinique.

Etienne Zidée s’est aussi impliqué dans la politique

L’homme s’est ensuite investi dans la vie politique à Cap Nord, la communauté d’agglomérations de sa région où il a été directeur de cabinet jusqu’en 2018, aux côtés du président et maire du Robert, Alfred Monthieux.



Magistrat honoraire, Etienne Zidée, père de 4 enfants, aurait eu 72 ans le 17 octobre prochain.