Extension de l’aéroport de Martinique : la gouvernance doit "maîtriser sa trajectoire financière" dit la Cour des comptes

La Cour des comptes a rendu public le 11 avril 2024, un rapport adressé à la SAMAC (Société Aéroport Martinique Aimé Césaire). Le document examine notamment "la qualité de sa gestion et sa situation financière", dans le cadre du chantier d’extension engagé depuis 2018, à l’aérogare du Lamentin en Martinique.

Les entreprises défaillantes, la crise Covid et les surcoûts ont entre autres conduit la Cour à formuler 6 recommandations à l’adresse de la gouvernance.

Afin de maîtriser sa trajectoire et l’évolution de ses charges d’exploitation, la Cour encourage la SAMAC à poursuivre le renforcement de ses outils de pilotage encore embryonnaires. Elle recommande vivement que la société élabore et partage avec son conseil de surveillance un plan d’affaires à long terme et qu’elle clarifie à cette occasion l’incidence sur ses comptes de la fin de la concession en 2049 afin de sécuriser ses futures décisions de gestion.