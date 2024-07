Faire sa demande de passeport, cela est possible en mairie ou à la police municipale

Dans les locaux de la police municipale de Trinité, avec un temps de traitement d'une quinzaine de minutes par personne et un passeport délivré en moins d'un mois, certains ont fait leur choix.

Après avoir fait le tour de plusieurs mairies, Thierry et son épouse se retrouvent ici. Ils ont surtout pris soin en amont de bien rassembler tous les documents nécessaires à leur demande de passeport.

Il y a une préparation qui est faite en ligne. Il faut préparer son dossier. On a suivi les recommandations. Aujourd'hui, on vient voir s’il peut nous prendre… On a été dans d’autres mairies, il nous ont dit que c’est sur rendez-vous. On a été à la mairie du Robert, leur appareil est en panne. Donc il fallait voir une autre municipalité. On a été aux Trois-Îlets, et ils ne prennent que sur rendez-vous. Donc, on est venu sur Trinité.

À La Trinité, cas unique en Martinique, c'est la police municipale qui s'occupe des demandes de pièces d'identité. Une tâche habituellement réservée aux services de l'état civil des mairies. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de ruée vers le précieux sésame.

Selon les raisons évoquées, les administrés ont anticipé leurs demandes et l'organisation est le maître-mot pour gérer l'affluence.

L'organisation passe par les RDV. Avec une gestion assez drastique des demandes. Plus on prend le temps de faire la demande convenablement, moins on aura de soucis derrière. Et on aura le titre beaucoup plus rapidement. Il faut que les usagers comprennent que si on est pointus sur les pièces, c’est pour leur donner le titre dans le délai le plus court possible.