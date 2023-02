"Femmes, luttes et résilience", une exposition collective de 5 plasticiennes à voir à Fort-de-France

Du 01 au 15 Mars 2023, les œuvres de 5 plasticiennes seront exposées au centre commercial du Rond-Point à Fort-de-France. À l’approche de la date du 08 mars, journée internationale des droits des femmes, l’exposition met en lumière la réflexion des plasticiennes sur les luttes que les femmes doivent mener.

Martinique 1ère •

Les artistes réunies pour cette exposition collective sont Martiniquaises, Guadeloupéenne et Iranienne.

Elles invitent à s'interroger sur le statut de la ‘’Femme’’ dans nos sociétés modernes mais aussi dans celles du passé.

Force est de constater qu’au fil des siècles, elle subissent encore des formes multiples de domination, de répression, de discriminations et de violences.

Hélène Jacob de Martinique, explore et interroge la place des femmes dans notre histoire de l’humanité.

Oeuvre d'Hélène Jacob • ©artmajeur.com

Pour l’exposition "Femmes, luttes et résilience", elle choisit de présenter des portraits de femmes engagées, courageuses et militantes qui ont lutté pour l’émancipation du corps et de l’esprit des autres femmes, pour la liberté, la justice et l’égalité des droits.

Domi Marajo Sorrentino, également de Martinique, présente des œuvres questionnant le poids subit par la femme avec son cortège "de violences, de brimades, d’obligations, de crimes, dont il ne résulte que deux issues : disparaître ou se relever pour s’imposer plus forte et indestructible".

La Martiniquaise Jade Jacobelli surnommée "Jaddict" est adepte de la philosophie "Be yourself" (soyez vous-même).

Lumina Mind de JADDICT • ©JADDICT

Les différences ethniques, culturelles ou physiques, sont régulièrement abordées dans ses tableaux où les artistes mêlent différentes techniques, notamment du "collage".

L’artiste iranienne Hamideh Hosseini, est extrêmement concernée et révoltée par la condition de la femme dans son pays d’origine, l’Iran.

Cette militante nous invite au travers des œuvres présentées, à prendre conscience, à dénoncer et à combattre, sans relâche, la violence exercée à l’encontre des femmes, filles et petites-filles.

La Guadeloupéenne, Karine Gabon enseigne les arts appliqués au lycée professionnel de Pointe-Noire en Guadeloupe.

Les œuvres présentées sont des "Icônes" debouts dans chacune des sphères de leur vie, menant inlassablement, au fil de leur trajectoire, les combats nécessaires contre l’oppression sous toutes ses formes.

Les œuvres de Hamideh Hosseini, Karine Gabon, Jaddict, Hélène Jacob et Domi Marajo-Sorentino, sont visibles du lundi au samedi de 9h à 20h.

Il y aura trois temps d’échanges entre les artistes et le public le 4, 8 et 11 mars 2023 dans l’après-midi au centre commercial du Rond-Point.

Colette Nimar est commissaire de cette exposition collective, baptisée "Femmes, luttes et résilience".