Fête des Mères : les idées de cadeaux sexistes en Martinique sont toujours présentes

La fête des Mères, c'est ce dimanche 26 mai et vous êtes envahi de publicités qui cherchent à orienter votre choix de cadeaux. Certaines proposent des cadeaux véhiculant une image dépassée de la femme martiniquaise, qui est en perpétuelle évolution.

En Martinique, comme ailleurs, la fête des Mères est une occasion spéciale pour exprimer son amour et sa gratitude envers les mamans. Cependant, cette célébration est souvent marquée par des clichés sexistes dans les choix de cadeaux.

Le fait que la femme martiniquaise soit considérée comme le "poto-mitan" de la famille, les offres commerciales et les publicités tendent à perpétuer des stéréotypes de genre, influençant les choix des consommateurs.

Les cadeaux stéréotypés

Chaque année, les enseignes proposent une gamme de cadeaux qui, bien souvent, renforcent les rôles traditionnels attribués aux femmes. On retrouve parmi les présents les plus courants :

Appareils électroménagers tels robots de cuisine, aspirateurs ou fers à repasser, sous-entendant que les tâches ménagères sont l’apanage des femmes.

Produits ménagers pour le nettoyage du sol et les accessoires qui vont avec.

Produits de beauté comme parfums, maquillage, et soins de beauté, suggérant que l'apparence physique est une priorité pour les femmes.

Accessoires de mode, sacs à main, bijoux, et vêtements, qui peuvent renforcer l'idée que les femmes doivent être constamment à la pointe de la mode.

L'impact des stéréotypes

Ces choix de cadeaux ne sont pas sans conséquence. Ils véhiculent des messages implicites sur les rôles que les femmes devraient jouer dans la société et au sein de la famille.

Ils peuvent également perpétuer des attentes irréalistes et limiter les perceptions des compétences et des aspirations des femmes.

Les femmes de plus en plus pésentes dans les publicités de bricolage • ©RS

Vers une évolution des mentalités avec des choix plus variés

Il est essentiel de sensibiliser à ces enjeux et d'encourager des pratiques de consommation plus égalitaires. Offrir des cadeaux qui valorisent les intérêts, les passions et les compétences des mères, au-delà des stéréotypes de genre, peut être un premier pas vers un changement de mentalité.

Des options de cadeaux plus diversifiées peuvent inclure :

Expériences et loisirs avec des ateliers artistiques, culinaires de bricolage ou des abonnements à des activités sportives.

Objets culturels comme livres, œuvres d'art, ou billets pour des spectacles.

Du bien-être, telles des séances de soins ou de développement personnel.

Abonnements à des magazines ou des services en ligne pour des sujets variés tels que la littérature, les sciences.

Multimédia avec de la téléphonie mobile et des applications facilitant la vie de tous les jours.

Pour réellement évoluer, il est nécessaire que les entreprises et les consommateurs s'engagent à diversifier les offres et à remettre en question les stéréotypes de genre dans les cadeaux.

Cette nouvelle approche permet non seulement de célébrer les mères de manière plus respectueuse et personnalisée, mais aussi de contribuer à l’évolution des mentalités dans la société martiniquaise.