Fêtes de la Toussaint et des défunts : 2 jours de souvenirs, de partage, de fleurs et de lumières

Partager :

Chaque année, à cette période, les morts sont honorés et les saints sont vénérés. Les églises et les cimetières sont fréquentés. Le 1er novembre 2024, les catholiques célèbrent la fête des saints et le 2 les populations se remémorent le souvenir des défunts en fleurissant les tombes et caveaux et en les illuminant le soir.

La fête de la Toussaint est une fête chrétienne même si elle ne trouve pas ses origines dans les textes bibliques contrairement à Noël, Pâques, Pentecôte et l’Ascension. Le 1er novembre, les catholiques du monde entier célèbrent et honorent tous les saints officiellement reconnus, à l’issue de la procédure de canonisation et beaucoup d’autres qui ont vécu dans la fidélité de Dieu. Statue de Saint-Michel • ©CAP Facebook / Paroisse Saint-Michel du François 1er Novembre, fête de tous les Saints La Toussaint apparaît au 4e siècle, dans l’Église d’Orient, en Egypte en Turquie et en Syrie en l’honneur des martyrs. Elle arrive à Rome en 609 sous l’ère du Pape Boniface IV. En l’an 835, le premier jour du mois de novembre est dédié à la commémoration des Saints, comme l'a instauré le pape Grégoire IV. La Toussaint c’est donc littéralement "la fête de tous les Saints". L'actuel Saint-Père François, dans son exhortation apostolique "Gaudete et Exsultate" publiée le 9 avril 2018, appelle chacun à "devenir Saint". Le père Monconthour donne la signification de la toussaint • ©Daniel BETIS La Toussaint, inséparable du jour de prière pour les défunts Les tombes du cimetière de la Levée fleuries pour la Toussaint • ©Alain PETIT Le 2 novembre est appelé fête des défunts. En 998, Odilon, abbé de Cluny, a institué le 2 novembre, comme journée de commémoration consacrée à tous les fidèles disparus. Le pape Léon IX (1049 à 1054), plus tard a approuvé cette décision. Selon les théologiens catholiques, l’homme doit se donner les moyens de prolonger sa vie après le trépas. L’Église affirme que les défunts peuvent bénéficier de la prière des vivants afin de les aider à être pleinement en union avec Dieu. le père Monconthour explique le jour des défunts • ©Daniel BETIS Il est de tradition de se rendre au cimetière à la Toussaint et de la fête des trépassés afin d’honorer la mémoire des défunts. Cette pratique est ancrée aux Antilles. Cimetière de La Levée à Fort-de-France. • ©Martinique la 1ère Depuis quelques jours, des travaux de réfection, de nettoyage, d’embellissement se déroulent dans les cimetières de la Martinique, l’occasion pour les chrétiens ou non de fleurir les tombes, de se recueillir et de se remémorer des souvenirs. Cet acte de respect et d’attachement permet de perpétuer la mémoire des défunts. Le crépuscule sur un cimetière en Martinique • ©Martinique1ere

Partager :