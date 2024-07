Fêtes patronales en Martinique : Rivière-Salée est au rendez-vous sur deux week-end

Les 13-14-20 et 21 juillet 2024, la commune de Rivière-Salée met les petits plats dans les grands à l’occasion de sa fête patronale. Cette année, Petit Bourg et Grand Bourg se partagent le programme, entre messes, défilés, art culinaire et concerts. Jocelyne Béroard, chanteuse vedette du groupe Kassav, est l’"invitée surprise" de cette édition.

4 jours de fête patronale à Rivière-Salée, c’est presque un privilège, alors que la quasi-totalité des municipalités regrettent la raréfaction des aides publiques pour satisfaire les attentes de leurs populations.

Des "choix budgétaires" assumés

Mais la ville a décidé de "repenser [ses] choix budgétaires". L’objectif est de "faire preuve d’audace, redonner de l’attrait à cette fête [et] créer de l’activité" pour les métiers du spectacle en particulier.

La ville de Rivière-Salée considère que le concept de fête patronale loin d’être une tradition désuète, est le point culminant de la vie culturelle de la commune. Nous avons la chance que cette tradition coïncide avec les grandes vacances, ce qui nous donne une belle marge de manœuvre en termes de programmation. C’est ce qui nous oblige à faire preuve d’imagination et d’audace pour un public qui pendant cette période est disponible, donc plus exigeant. Nathalie Coyan Parfait (directrice de cabinet et de la communication de la ville & coordinatrice de la fête patronale)

"Repenser nos choix dans un contexte contraint"

Deuxièmement, nous avons pris le parti de repenser le plateau d’artiste afin de redonner de l’attrait à cette fête et d’aller vers une vision plus éclectique et peut-être plus qualitative. Cela nous a demandé de repenser nos choix en termes budgétaires dans un contexte contraint. Évidemment nous ne perdons pas de vue que nous créons de l’activité pour tout ce qui touche aux métiers du spectacle. C’est une véritable industrie. Nathalie Coyan Parfait

Défilés, cuisine, jeux traditionnels, concerts...

Les dimanches 14 et 21 juillet, des messes précéderont les défilés et dépôts de gerbes à Grand Bourg et à Petit Bourg. Cette année, "un hommage particulier sera rendu aux associations de la ville, présidentes d’honneur de l’édition".

Les restaurateurs sont également associés aux manifestations, à travers l’opération "dombrés-ciriques", le "plat roi" durant les 4 jours de fête.

Les restaurateurs saléens participent à la fête patronale (juillet 2024). • ©Ville de Rivière-Salée / DR

Une fois que les amateurs au palais fin se seront régalés, rendez-vous en nocturne avec une série de concerts. La municipalité a pris soin de varier les plateaux, afin que chacun y trouve son compte.

Nous sommes de fervents défenseurs de notre musique et des artistes qui la porte. Nous ouvrons nos bras à d’autres, mais nous gardons la priorité à ce qui constitue notre identité musicale. Nous avons deux week-end de fête car Riviere-Salée est composé de deux bourgs : Grand-Bourg et Petit-Bourg. Notre commune est indivisible. C’est historique et c’est sociologique. Nous invitons les Saléens à venir fêter leur commune et aux martiniquais à en profiter, s’ils le souhaitent. Ils seront les bienvenus. Nathalie Coyan Parfait

Les rendez-vous sur scène à la fête patronale 2024 de Rivière-Salée. • ©Ville de Rivière-Salée / DR

La grande affiche surprise

Dès ce 14 juillet, c’est Jocelyne Béroard qui fera son feu d’artifice sur la scène du centre bourg (face au marché), une "invitée surprise" dont se félicite le service culturel, au même titre que les autres têtes d’affiche qui prendront le relais le week-end d’après, tels que Ronald Tulle, Jean-Michel Rotin ou encore Ji Kann’ pour les amateurs de Zouk.

Jocelyne Béroard, la surprise de la patronale saléenne (juillet 2024). • ©Ville de Rivière-Salée / DR

Quant aux enfants, ils pourront s’aventurer dans un espace jeux traditionnels le 20 juillet, en "format XXL" promet l’organisation.

Le temps fort des enfants à la fête patronale de Rivière-Salée (juillet 2024). • ©Ville de Rivière-Salée / DR

D’après nos informations, le coût de cette fête patronale 2024 s’élèverait à près de 250 000 €.

Cette facture devrait permettre à Rivière-Salée située à l’intérieur des terres, en amont des belles plages du sud, de se donner un peu plus de visibilité en cette période estivale, faute d'être une station balnéaire.

VOIR tout le programme