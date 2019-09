Une filière de trafic de clandestins démantelée en Martinique

Exploitation de la misère humaine



7 personnes placées en détention

démantèlement d'un trafic de clandestins

L'enquête des services de police a débuté le 16 avril dernier. Tout est parti du naufrage d'une embarcation de pêche non loin des côtes du Prêcheur. La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) intervient et sauve de la noyade 23 personnes (21 Haïtiens dont 5 mineurs et 2 Dominiquais).Les premières investigations permettent de découvrir l'organisation d'une filière qui exploite la misère humaine. Les départs sont organisés depuis la Dominique.Plusieurs vagues d'interpellations sont réalisées et notamment le 30 et le 31 août. Au cours d'une perquisition, les policiers découvrent des personnes en situation irrégulière, et surtout des femmes d'origine haïtienne qui sont hébergées temporairement chez un particulier à Sainte-Marie. Elles étaient exploitées dans l'agriculture ou destinées à des hommes contre rémunération.Après plusieurs semaines d'investigation, huit personnes âgées de 22 à 68 ans ont été mises en examen pour trafics en bande organisée, traite d'êtres humains et associations de malfaiteurs. Sept personnes ont été placées en détention au centre pénitentiaire de Ducos.