Fin de la grève au Lycée la Jetée au François, les cours reprennent demain

C’est la fin de la grève. C’est surtout un soulagement pour mes collègues. C’est la fin d’une souffrance. On a enfin été entendu par la Rectrice et on a hâte de reprendre les cours avec nos élèves dès demain matin. La reprise totale est pour mercredi.

Loïs Pancrate, représentant du SNES-FSU