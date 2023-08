Fin des grandes vacances : comment s'y prendre pour éviter le rush à l'aéroport ?

L'affluence est forte à l'aéroport Aimé Césaire. Elle devrait encore s'accentuer avec l'arrivée ou le départ de nombreux voyageurs à quelques jours de la rentrée scolaire. Les autorités aéroportuaires rappellent les bons comportements à tenir afin d'éviter le rush et le stress.

Xavier Chevalier •

La fin des vacances approche. Travailleurs, écoliers, étudiants... vont effectuer leur rentrée. La période est propice aux voyages à l'arrivée ou au départ de la Martinique.

Ces 10 derniers jours avant la date du 04 septembre entraînent une hausse de la fréquentation de l'aéroport Aimé Césaire.

Pour éviter le rush et le stress, la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) et l'Association des Représentants des Compagnies Aériennes en Martinique (ARCAM) adaptent leurs dispositifs respectifs.

Quelques conseils

Pour les voyageurs qui quittent notre territoire, il est conseillé de :

Consulter préalablement les sites internet des compagnies aériennes afin de respecter les règles relatives aux bagages en soute et cabine.

S’enregistrer par internet dès la veille (jusqu’à 30h avant le départ) en imprimant sa carte

d'embarquement et étiquette(s) bagage(s) si la fonctionnalité est proposée par la compagnie,

pour anticiper et faciliter le processus d’enregistrement des bagages.

Anticiper son arrivée au terminal Passagers.

Respecter les heures limites d’enregistrement et de dépose des bagages fixées par les

compagnies aériennes.

Effectuer les formalités de police immédiatement après l’enregistrement des bagages afin

d’améliorer la ponctualité au départ

Se présenter en salle d’embarquement à l’heure indiquée par la compagnie aérienne.

À partir de quand et jusqu'à quel moment s'enregistrer ?

Pour les passagers qui souhaitent venir le plus tôt possible à l'aéroport, la SAMAC précise qu'il est possible de s'enregistrer à partir de 12H30 pour Air France et 4 heures avant le départ du vol pour Air Caraibes et Corsair.

Attention aux retardataires qui prennent des vols nationaux, l'heure limite d'enregistrement est fixée 1H30 avant l'heure de départ mentionné sur le billet d'avion pour les trois compagnies.

La donne est différente pour les vols régionaux. Pour Air Antilles et Air Caraibes, il faut s'enregistrer au plus tard 30 minutes avant le vol. Ce délai est de 45 minutes pour Air France et une heure pour Sky High.

Filtres de sécurités, parkings...

Des renforts humains sont mis en place afin de fluidifier l'accès aux parkings et aux contrôles de sécurité.

Les autorités aéroportuaires rappellent "qu'il est interdit de stationner devant les entrées des parkings publics et au niveau des ronds-points et sorties de parkings".