Fin du conflit au SMTVD, les déchetteries sont de nouveau accessibles

Depuis ce samedi matin (25 novembre), toutes les déchetteries de l’île accueillent de nouveau du public. Au bout de quatre jours de grève, un accord entre les représentants du personnel et Belfort Birota, le président du SMTVD, a été trouvé lors d'une réunion qui s'est tenue vendredi après-midi.

Les salariés mobilisés réclamaient notamment le versement d'une indemnité et dénonçaient la gestion du traitement des déchets sur le territoire.

Après ces quatre jours, nous avons obtenu une rencontre avec le président qui a permis d’avoir une issue favorable permettant aux agents de récupérer leur outil de travail en bonne et due forme. On avait une interrogation sur la gestion des déchets en Martinique notamment avec les politiques, donc il est prévu une rencontre avec eux bientôt. Le président organise cette rencontre et nous y conviera. Le deuxième point, c’est la prime sur laquelle nous avions un souci. Il y avait une délibération qui était prise depuis le 4 juillet qui sera mise en application à partir du 1er août afin de permettre aux agents de retrouver une indemnité qui correspond à leurs attentes.