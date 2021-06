Fin effective du couvre-feu en Martinique, ce dimanche 20 juin… dès 5h du matin

Guy Etienne •

L'attestation de déplacement dérogatoire n’est plus obligatoire à partir de ce dimanche 20 juin 2021. Le couvre-feu s’achève en effet dès 5 heures du matin. La circulation sera donc libre pour tout le monde.

Restaurants, casinos, cinémas… au-delà de 23h

Plus de justificatif pour les déplacements entre le domicile et le lieu de l'activité professionnelle. Pas besoin de motif familial impérieux non plus pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, ou encore pour la garde d'enfants.

Les restaurants et débits de boissons peuvent à nouveau recevoir le public au-delà de 23h, dans le respect du protocole sanitaire. Idem pour les salles de cinémas dont la dernière séance pourra être reprogrammée à 22h comme avant. Les casinos de Fort-de-France et des Trois-Ilets peuvent accueillir les joueurs jusqu'à très tard dans la nuit.

Dépouillement serein

Concernant le 1er tour du scrutin territorial, les électeurs pourront patienter tranquillement la fin du dépouillement. Généralement, après la fermeture des bureaux à 18h, les discussions animées et les pronostics vont bon train, en attendant la proclamation des résultats.

Autre "tradition" d’après vote, c’est la prise de parole des différents candidats à leur QG (Quartier Général) respectif face à leurs supporters. Avec la fin du couvre-feu, cette habitude ne sera pas contrariée.

Que la fête commence !

Enfin côté divertissement, pour les organisateurs qui le souhaitent, la "Fête de la Musique" pourra débuter dès ce dimanche soir, en veillant au respect du protocole mis en place par la préfecture pour l’occasion.

Protocole sanitaire en vigueur pour la "Fête de la Musique" en Martinique - édition 2021