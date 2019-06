Finalités des championnats de France : les femmes de l'Arsenal qualifiées pour la finale

Chez les femmes, l'Arsenal du Robert remporte le championnat (poule des As), face à l'entente Gauloise / AS Morne des Esses (32-30). Et chez les hommes, succès de l'Étoile de Gondeau devant l'Usc Citron (30-25), samedi soir (18 mai 2019) au palais des sports du Lamentin.