Fondok au Morne-Vert : l'agriculteur Daniel Boulanger valorise les produits du terroir

La rubrique Fondok fait étape au Morne-Vert, cette semaine. Rencontre avec l'agriculteur et président de "Terre et richesse" Daniel Boulanger. Il alimente la crèche et la cantine scolaire en fruits et légumes frais bio.

William Zébina - Thierry Sokkan •

Daniel Boulanger a l'agriculture dans le sang. Il est fils et petit-fils d’agriculteurs. Dès l’enfance, il donnait un coup de main dans les champs au quartier Mont-Joly. Plus tard, il en a fait sa profession et a repris l’exploitation familiale avec son frère, à la retraite de leurs parents.



L'exploitation de Daniel Boulanger est située au pieds des Pitons. • ©William Zébina

En 2016, l’association "Terre et richesses" a été créé, il est devenu le président avec pour objectif de nourrir la population du Morne-Vert. Depuis un an et demi, cette association livre la crèche et la cantine scolaire en fruits, et légumes frais bio ou raisonnés produit sur les terres du Morne Vert. Ainsi, la crèche a moins recours aux surgelés. Le pourcentage de fruits et légumes frais est passé de 20 à 50%. Les enfants mangent mieux, ils sont éveillés aux goûts des aliments du pays et les parents sont ravis.

