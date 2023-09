Football : Curaçao vs Martinique, l’affiche de la 2e journée de la ligue des nations à Fort-de-France

La rencontre dans le cadre de la ligue des nations de la Concacaf entre la Martinique et Curaçao prévue initialement à 16h, a été est repoussée à 20h ce dimanche 10 septembre 2023. Elle doit se disputer au stade Pierre Aliker de Dillon, si les adversaires des martiniquais arrivent à bon port. La préparation de cette 2e journée a en tout cas été laborieuse pour les deux équipes.

Daniel Lordinot •

3 jours après la défaite face au Panama, l'équipe de Martinique a l'occasion de rebondir ce dimanche 10 septembre 2023, en accueillant l'équipe de Curaçao à domicile.

Préparation compliquée pour les deux adversaires

Les martiniquais chercheront à s'imposer pour se rapprocher de la tête du classement de leur groupe de ligue des nations. Cependant, la préparation de cette rencontre n'a pas été idéale, du moins entre l'après match de jeudi et vendredi derniers.

La récupération a été contrainte à cause du périple des vols et du temps passé dans les aéroports avant de regagner Fort-de-France. Une nuit de repos a été tronquée, les soins comme les massages n'ont pu être exécutés et l'alimentation à base de sandwichs ne convenait pas non plus.

Mais l’adversaire n'est pas mieux loti, puisqu’après la défaite (1 but à 0) face à Trinidad, l'équipe de Curaçao n'étant pas arrivée hier (samedi 9) comme prévu, celle-ci n'a pas pu s'entraîner.

Les supporters martiniquais veulent la victoire

Le coup d'envoi de la rencontre est donc prévu à 20h à Dillon. Les joueurs locaux devraient profiter des 4h gagnées, pour se présenter devant leurs supporters sous les meilleurs auspices, car ces derniers attendent une victoire.