VIDEO. Versement des aides sociales : la CTM porte plainte contre l'Etat

Le versement des aides sociales est un sujet épineux entre Manuel Valls le ministre des Outre-mer et Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique. Cette dernière porte plainte contre l'Etat qui n'aurait pas remboursé près d' 1,5 milliard d'euros d'aides sociales avancées par la CTM. Ce lundi 17 mars, Serge Letchimy rencontre Manuel Valls.

Nul doute que le sujet sera évoqué ce lundi 17 mars, entre Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. En effet, la CTM porte plainte contre l'Etat qui doit, selon Serge Letchimy, 1,5 milliard d'euros à la collectivité. Cette enveloppe concerne les aides sociales avancées par la collectivité majeure depuis près de dix ans.

150 millions d'euros par an sont avancés par la CTM chaque année pour le versement des aides sociales. • ©Martinique la 1ère

"Oui, nous irons au tribunal", assure Serge Letchimy au micro de Frank Zozor, la veille de sa rencontre avec Manuel Valls. "Il faut arrêter de dire je t'aime moi non plus ; on ira au tribunal et à ce moment-là, on négocie."

En novembre dernier déjà, la collectivité alertait sur l'année économique difficile qui s'annonçait pour 2025.

Serge Letchimy indique que la ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin, s'était montrée "très réceptive" sur le sujet.