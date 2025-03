Le ministre des Outre-mer Manuel Valls, attendu en Martinique ce lundi 17 mars

À sa descente d’avion en début d’après-midi ce lundi, Manuel Valls a d’abord rendez-vous avec le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy. Le 10 mars dernier, les deux hommes s’étaient déjà retrouvés à Paris "pour échanger sur les enjeux majeurs" de l’île.

Parmi les sujets évoqués, il avait été question de la lutte contre les trafics d’armes et de stupéfiants, et aussi de l’augmentation des compensations de l’État pour "améliorer" la prise en charge des prestations sociales. La situation du secteur santé a aussi été abordée.

Ces mêmes thématiques devraient être approfondies à l’hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique, ainsi que la reconnaissance de la Zone de Pays Noyé à Ducos en "Opération d’Intérêt National", c’est-à-dire "60 hectares de terre dédiés à l’industrie et à l’agro-transformation", ainsi que deux ports francs.

Nous avons négocié 2 ports francs : celui de Fort-de-France et du Robert ; les travaux commenceront bientôt. Nous avons demandé de qualifier ces zones en termes d’avantages fiscaux et sociaux et nous avons très clairement indiqué que Pays Noyé sera la plus grande zone d'activités d'Outre-mer.

Le "Mouvement Démocrate 972" est aussi favorable à une zone franche sociale, mais pour l’ensemble des Outre-mer. Son président Max Orville, ex-député européen, a adressé à ce propos une lettre ouverte à Manuel Valls, à l'occasion de sa venue aux Antilles.

Tous nos territoires d’Outre-mer, et particulièrement la Martinique et la Guadeloupe, traversent une crise structurelle dont les effets sociaux et économiques ne cessent de s’aggraver : chômage, précarité, violence... Loin d’être conjoncturelle, cette situation est le résultat d’un mal-développement chronique qui empêche toute dynamique de relance durable et efficace. Face à ce constat alarmant, nous, élus et citoyens engagés, portons une proposition forte et structurante : la création d’une Zone Franche Sociale, un dispositif innovant destiné à redonner de la compétitivité à nos entreprises, à relancer l’emploi et à renforcer le pouvoir d’achat de nos concitoyens. En somme, une mesure destinée à rendre espoir et dignité par le travail.