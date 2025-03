La Martinique était au rendez-vous de la diversité et de l'inclusivité avec Top Model Europe Caraïbe

L’association Caraïbes Fondation a assuré la formation du concours Top Model Europe, le vendredi 21 et samedi 22 mars 2025, shootings photos, mensurations et "catwalk" étaient au programme sur l'esplanade de la tour Lumina, à Fort-de-France. Une manifestation qui promeut la diversité et l’inclusivité.

Le pari pour la mode est réussi. Didier Ochiste, directeur régional Top Model Europe Caraïbes, Séverine Rozas, la directrice du casting et Isabelle Varacavoudin, la déléguée Martinique ont réuni une cinquantaine de jeunes le 21 et 22 mars pour les préparer au concours de Top model Europe.

Les jeunes ont travaillé en ateliers pour la présélection Martinique à l’hôtel Le Simon et sur l’esplanade de la Tour Lumina à Fort-de-France.

Plusieurs jeunes sont venus tenter leur chance • ©Daniel BETIS

Trois catégories

Les jeunes peuvent concourir dans trois catégories : mannequins, photos et sports. Ce rendez-vous a permis de retenir des profils standards pour les étapes à venir. Les régions ultramarines et la Caraïbe constituent un vivier de profils exceptionnels dans le domaine de la mode.

Dans une salle du Simon, des jeunes travaillent en atelier avec Sévérine Rozas directrice du casting • ©Daniel BETIS

Top Model Europe : au carrefour de la diversité et de l’inclusivité

Sélectionner les meilleurs profils demeure un pari audacieux. Top Model Europe demeure un prestigieux concours international pour modèles et mannequins en Europe. Chaque année, des sélections sont organisées dans une vingtaine de pays avec comme objectif de découvrir les modèles et mannequins de demain.

Séverine Rozas nous explique son rôle • ©Daniel BETIS

Ce concours ouvert aux participants à partir de 15 ans, joue de plus en plus la carte de la diversité et de l’inclusivité dans la mode, avec des modèles de toutes tailles, âges, origines ethniques et genres défilant pour de grandes maisons.

Nous travaillons dans une dynamique de construction et développement d'un itinéraire d'insertion, de réinsertion et de reconversion sociale, professionnelle et culturelle dans les métiers de la mode, du mannequinat et de l'accueil pour les jeunes et moins jeunes… Notre implication pour une cohésion sociale combat les dérives de l’oisiveté. En favorisant les échanges, la mise en relation des acteurs du monde social, culturel, professionnel et économique des contrées visitées, nous jouons la carte du tourisme et rendons visibles les acteurs créateurs de ces régions. Didier Ochiste - Directeur de Top Model Europe Caraïbe

Grâce à son antenne territoriale, depuis 2021, les candidats finalistes issus des sélections régionales annuelles de Top Model Europe-Caraïbes, représentent les territoires français d'Outre-mer et les îles de la Caraïbe, à la grande finale organisée à Bruxelles ou à Paris. La Caraïbe a remporté trois années consécutives le titre de "Top model Europe" au concours international.

3 ambassadeurs de la Caraîbe • ©Top Model Europe

Les prochaines grandes étapes avant la finale européenne en octobre 2025

Outre les shootings photos, des défilés, des formations, le mois d’avril 2025 sera riche en événements.

À saint Domingue, le lauréat Top Model Europe Ruben Raboteur participera à deux concours Men super Models et Trendy’s fashion week.

La Guadeloupe entre en piste les 11 et 12 avril 2025, pour des rendez-vous, des shootings formation, show mode et présélections. Trois jours après du 15 au 18 avril 2025, le public des départements Guyane, Saint Martin, Martinique et Guadeloupe passent au vote.

Les résultats finaux seront connus aux environs du 27 avril. Les candidats présélectionnés participeront du 11 au 14 juillet 2025 à la finale Caraïbe en vue de la finale Europe qui se déroulera, à Paris ou à Bruxelles.

La directrice de Casting Sévérine Rozas forme les jeunes • ©Daniel BETIS

L’expertise de l’équipe de Didier Ochiste permet d’assurer un encadrement et une formation professionnelle permettant de découvrir les top models et les mannequins de demain pour une carrière nationale ou internationale.