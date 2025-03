Les premières prévisions cycloniques américaines annoncent une saison 2025 active et mouvementée dans l'Atlantique

Selon les météorologues de la société américaine AccuWeather, l'activité de la saison cyclonique 2025 dans l'Atlantique Nord, sera comparable à 2024, à savoir au dessus de la moyenne des 30 dernières années. Entre 13 et 18 phénomènes nommés sont prévus dont 7 à 10 ouragans.

Selon les premières prévisions publiées par les météorologues d'AccuWeather sur leur site, la saison 2025 sera très active. Elle pourrait démarrer sur les chapeaux de roues, avec la possibilité qu'une tempête nommée se forme avant le début officiel de la saison, le dimanche 1er juin.

2025 comparable à 2024

Une situation fréquente ces dernières années où ce démarrage est souvent suivi d'une accalmie pour se charger à partir de septembre. La saison 2025 s'annonce très similaire à celle de 2024, c’est-à-dire très au-dessus de la moyenne des 30 dernières années. La saison 2024, a été l’une des plus dévastatrices et des plus coûteuses jamais enregistrées. On se souvient ainsi de Beryl, entré dans l'histoire comme le plus précoce des ouragans de catégorie 5 et qui a ravagé le sud de la Caraïbe, d'Helene, ouragan meurtrier, qui a dévasté le Sud-Est avec des pluies et des inondations dévastatrices, et de Milton, lui aussi meurtrier, qui a dévasté la Floride avec des inondations meurtrières et des dizaines de tornades.

Un pic de saison au 10 septembre

La situation serait similaire à celle de l'année dernière, où 13 des 18 tempêtes nommées s'étaient produites entre septembre et mi-novembre. Comme en 2024, entre 13 et 18 tempêtes nommées sont donc attendues en 2025, dont 7 à 10 ouragans, trois à cinq ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus, et trois à six impacts directs aux États-Unis. Selon, Alex DaSilva, expert en chef des ouragans chez AccuWeather, "il y a 20 % de probabilité que plus de 18 tempêtes nommées surviennent cette année".

Nombre de phénomènes cycloniques prévus en 2025 • ©AccuWeather

La température très élevée de l'océan

L'un des principaux facteurs de développement des zones tropicales en 2025 est l'abondance d'eau chaude disponible pour alimenter les tempêtes. Les températures de l'eau dans l'océan, ainsi que dans le Golfe et les Caraïbes, sont déjà bien supérieures aux moyennes historiques.

Températures de l'océan en mars 2025 • ©AccuWeather

L'intensification rapide des tempêtes sera probablement un sujet majeur cette année encore, car les températures de surface de la mer et le contenu thermique des océans (CTO) devraient être bien supérieurs à la moyenne dans la majeure partie du bassin. Alex DaSilva, expert en chef des ouragans chez AccuWeather

La saison cyclonique dans l'océan Atlantique commence le 1er juin et se termine le 30 novembre.