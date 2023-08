Football féminin : les moins de 14 ans de Martinique en finale du tournoi de l'Union caribéenne

Samedi après-midi à Antigua, la Martinique a pris le dessus sur Anguilla en demi-finale. Victoire 2 à 0, un score qui envoie les Martiniquaises en finale qui se jouera ce dimanche, en fin de matinée avec pour adversaire la Guadeloupe. À noter que dans leur match de 1/2 finale, les Guadeloupéennes ont éliminé les Bermudes sur le score de 1 à 0.

Que retenir de cette ½ finale ?



La partie a été difficile et notre adversaire a mis de l'impact notamment en première période. Nous avons dû rassurer nos filles qui disputaient une demi-finale et à la pause nous avons procédé à quelques ajustements qui ont été payants. Nous avons trouvé le chemin des filets et direction cette finale.