Football local : seuls 4 matchs à suivre pour la 20e journée de Régionale 1

Au calendrier des rencontres de football ce week-end en Martinique, il n’y a que 4 rencontres en Régionale 1, dans le cadre de la 20e journée du championnat. Plusieurs joueurs retenus en sélection, sont en déplacement aux Pays-Bas, pour un match amical contre le Suriname.

La 20e journée du championnat de Régionale 1 de football débute en nocturne ce vendredi 22 mars 2024, une journée tronquée en raison du déplacement de la sélection locale, laquelle affronte le Suriname aux Pays-Bas, dimanche 24 mars 2024, dans un match amical.

Les clubs dont les joueurs ont été sélectionnés sont donc dispensés ce week-end. Conséquence, il n'y a que 4 rencontres sur les 7 initialement programmées. Ce vendredi soir (22 mars), le Club Colonial en net regain de forme, reçoit le Stade Spiritain.

Chacune des deux équipes tentera de confirmer sa victoire du week-end précédent. Le RC Saint-Joseph qui a dû partager les points la semaine dernière, sera à domicile face à l'US Diamantinoise.

Samedi après-midi (23 mars), l’Aiglon et l’US Riveraine qui ont perdu lors de la journée précédente, s'affrontent au Lamentin. Quant au CS Case-Pilote qui a créé la surprise en s’imposant au Morne-Rouge, il va tenter de se mettre un peu plus à l'abri en recevant le New Club de Petit-Bourg.

En Régionale 2 de la Poule A, l'Inter de Sainte-Anne qui a battu le RC Rivière-Pilote mercredi passé (20 mars), se déplace en soirée chez l'actuel leader, le CO Trénelle. L'Inter compte 2 points de retard, mais avec un match de moins. Le 3e candidat à la montée, c’est l’Espoir qui a 2 matchs de moins au tableau des rencontres ; il reçoit l’AC Vert-Pré.

Dans la Poule B, aucun choc ce week-end entre les 3 équipes de tête que sont L'émulation, l’AS Morne-des-Esses et l'US Robert.