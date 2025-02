Fort-de-France en lutte contre les pisseurs de rue au centre-ville

Depuis plus d’un an, le maire de Fort-de-France aurait sollicité la Communauté d'Agglomération du Centre de Martinique (la CACEM) afin "qu’elle intervienne, dans le cadre de ses missions de propreté, face aux problèmes d’hygiène causés par les urines dans les rues du centre-ville".

Mais "en l'absence de réponse rapide" et "face à l'urgence de la situation", Didier Laguerre a décidé de mobiliser les services municipaux pour effectuer ces nettoyages.

En effet, dans le cadre de l’exercice d'une de ses compétences, la Communauté peut réaliser le nettoiement des zones urbaines, mais ce n'est pas une obligation.

L’exercice de la compétence voirie fait partie des compétences optionnelles pour les communautés d’agglomération. Les communautés qui en font le choix exercent la compétence "création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parc d’intérêt communautaire" (CGCT, art. L. 5216-5, II, 1°). Le transfert de la compétence voirie entraîne la mise à disposition des biens par les communes à la communauté (CGCT, art. L. 1321-1 et s.).