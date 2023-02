Croisiéristes : un samedi bien achalandé pour les commerçants de Fort-de-France

Partager :

Ce samedi 4 février 2023, pas moins de 3 paquebots ont jeté l’ancre dans la baie de Fort-de-France. Le MSC Seaside, le Célébrity Equinox et le Sliver Dawn à destination de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de la Grenade, ont proposé à leurs passagers l’escale martiniquaise durant toute la journée. Commerçants et excursionnistes se frottent les mains en cette période de haute saison.

Guy Etienne

Après avoir été plombée par deux années de pandémie, la croisière semble avoir repris des couleurs en Martinique, car il n’est pas rare depuis le début de la haute saison (en septembre 2022), de voir 2 paquebots amarrés au quai de Fort-de-France. Ce samedi 4 février 2023, ils n’étaient pas moins de 3 navires à faire escale dans la Baie des Flamands, le "MSC Seaside", le "Célébrty Equinox" et le "Sliver Dawn". A leur bord, respectivement, 3732, 2719 et 526 passagers. Au total, près de 7000 touristes ont eu l’opportunité de fouler le sol martiniquais à Fort-de-France, l’espace d’une journée. Commerçants et excursionnistes se frottent les mains Au centre-ville, les commerçants foyalais ont vu déambuler les touristes par centaines dans les rues de la capitale. Mais parfois "le montant des achats reste faible" nous confie l’un d’entre eux. Quant aux marchands installés sur le front de mer, ils n’ont pas chômé, à la faveur du beau temps en prime. Vêtements très colorés, objets artisanaux et autres chapeaux pour se protéger des coups de soleil sont à portée de main des visiteurs. Là-aussi, ce sont de petites sommes qui sont dépensées, mais les vendeuses affichent malgré tout leur plus beau sourire. Des croisiéristes visitent les échoppes du front de mer de Fort-de-France le samedi 4 février 2023. • ©Guy ÉTIENNE Une belle journée aussi pour les excursionnistes qui proposent une activité beaucoup plus amusante en mer, pour une traversée vers la Pointe du Bout aux Trois-Ilets. A la demande, certains professionnels peuvent aller jusqu’aux Anses-d’Arlet. Les intéressés se déplacent en général par petits groupes. Les plus matinaux et sans doute les plus fortunés peuvent aussi solliciter un taxi de places pour un tour de l’île. Les géants des mers accostent le débarcadère en général entre 6h et 7h30, et n’appareillent pas avant 18h et bien au-delà pour certaines compagnies. Des croisiéristes partent en excursion en mer et sur terre, le samedi 4 février 2023. • ©Guy ÉTIENNE Pour cette haute saison 2022-2023, le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) table sur plus de 200 escales, jusqu’en mai prochain.

