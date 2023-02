L’éclairage public s’améliore à Fort-de-France

La ville poursuit la rénovation de son éclairage sur la voie publique. Le chantier entamé depuis quelques jours, consiste à remplacer 12 000 points lumineux dans 20 quartiers, pour une facture de 15 millions d’euros. C’est "un enjeu énergétique, environnemental et financier majeur" pour la municipalité foyalaise.

Guy Etienne •

Depuis quelques jours, Fort-de-France a entamé la première phase de la rénovation de l’éclairage public sur son territoire. La vétusté du réseau vieux de plus de 60 ans a souvent été fustigée par la population dans plusieurs quartiers et même au cœur de la ville par endroit.

Travaux en deux phases

La municipalité s’est donc engagée dans "un projet d'éclairage public performant, pour la rénovation de 12 000 points lumineux". Le chantier consiste à "remplacer l'éclairage actuel par un dispositif plus économe en énergie (LED), à changer les mâts et armoires vétustes ou non conformes et à sécuriser le réseau".

Ces travaux se déroulent en deux étapes. La première phase concerne "9000 points lumineux pour un montant de plus de 8 000 000 d'euros", financée par les fonds FEDER, EDF et la municipalité. 3000 autres points feront l'objet d’une "programmation ultérieure" informe la mairie, "d'un montant de plus de 4 000 000 d'euros".

Des lampadaires destinés à l'éclairage public à Fort-de-France. • ©Guy ÉTIENNE

Un diagnostic réalisé sur la totalité du territoire a permis de définir la priorisation des 9000 points lumineux et appareillages à rénover, selon des critères prédéfinis : taux de pannes connu, vétusté du réseau et des éclairages, difficultés des travaux de maintenance (…), un enjeu énergétique, environnemental et financier majeur pour la municipalité. Ville de Fort-de-France

75% de réalisation à ce jour

Jusqu'ici, les quartiers Volga Plage, Baie des Tourelles, Cité Dillon, Hermitage, Trénelle, Citron et Bellevue sont déjà équipés de ces nouvelles lumières, soit 75 % du chantier. Reste à réaliser : Voie de Ville, Langellier-Bellevue, Tivoli, Ballata, Morne Laurent, Morne Vanté, Morne Tartenson, Ravine Blanche, Didier, Godissard, Val Floréal, Font Sinistré et Zac de Châteauneuf.

Coût total à terme pour la restauration de quelques 12 000 réverbères : 15 000 000 d'euros.