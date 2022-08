La "Foyal Color Run" revient avec sa débauche de couleurs dans les rues de Fort-de-France

Lundi 15 août 2022, "la course la plus fun et colorée" en plein centre-ville de Fort-de-France, fait son grand retour. Pour cette 6e édition, plusieurs DJs prolongeront la fête sur la Place de la Savane avec la foule bigarrée, à l’issue d’un parcours de 5 km sans chrono, ni performance, ni classement.

Guy Etienne •

Après 2 ans de mise en veille à cause de la situation sanitaire, la Foyal Color Run est de retour à Fort-de-France. L’originalité de ce rendez-vous défoulement comparable à la grande parade d’un dimanche gras, c’est la déferlante de couleurs imposée par l’organisation. Chaque kilomètre de course est ponctué d'une "Foyal Color Zone" d'où tu es aspergé de poudre colorée 100% naturelle à base de fécule de maïs. L'objectif étant de franchir la ligne d'arrivée le plus coloré possible ! Les organisateurs de la Foyal Color Run Image de l'édition 2019 de la manifestation "Foyal Color Run". • ©Capture Facebook Foyal Color Run / DR Une organisation anticipée Conscients que les amateurs de cette course colorée attendaient le retour de cette manifestation grand public, les organisateurs ont ouvert la billetterie sur les réseaux sociaux, en particulier leur page Facebook, dès le 30 mai 2022. La participation donne droit au Pass FCR22, un petit sac contenant un numéro de dossard, un tee-shirt dédié à la manifestation, des lunettes, des sachets de poudre et une bouteille d’eau. Délivrance des pass Foyal Color Run 2022 au centre commercial de Bellevue à Fort-de-France, en amont de la manifestation. • ©Guy Etienne Et pour éviter la cohue le jour "J", plusieurs points de retrait des packs ont été sélectionnés dès le 5 août dernier. C’était le cas du centre commercial de Bellevue à Fort-de-France. Pas de chrono ! Pas de classement ! Pas de performance ! Le but est tout simplement le plaisir et l'amusement en couleurs ! L’organisation La Foyal Color Run est accessible à tous les publics. Mais pour les mineurs, une autorisation parentale est exigée. Attestation parentale obligatoire pour les participants mineurs de la Foyal Color Run édition 2022. • ©Capture Facebook Foyal Color Run / DR Reste une interrogation pour ce rendez-vous en plein air désormais rodé et qui a trouvé son public : le temps. Le soleil devrait s’associer à cette Foyal Run Color 2022, même s'il faudra compter avec "des averses résiduelles" en début de journée selon le bulletin de Météo France de ce dimanche. Pas de quoi effrayer les nombreux "compétiteurs" (pas comme les autres) attendus sur le site du coup d’envoi, Place de la Savane de l'agglomération foyalaise, à partir de 12 heures, ce lundi 15 août 2022. Zumba d'échauffement avant le coup d'envoi de la Foyal Color Run (en 2019). • ©Capture Facebook Foyal Color Run / DR

