Réouverture de la maison d'Aimé Césaire pour des visites en Martinique

La fondation Aimé Césaire et la ville de Fort-de-France, ont décidé de rouvrir au public lundi 20 juillet 2020, la maison du poète et homme politique martiniquais le plus connu dans le monde. Située au 131 route de Redoute à Fort-de-France, la bâtisse est classée monument historique depuis 2014.

Guy Etienne •

Monument historique depuis 2014

Entrée de la maison d'Aimé Césaire, classée Monument Historique • ©Guy Etienne

Accueil réglementé

Les visites se font toutes les demi-heures. Le masque est obligatoire pour des raisons sanitaires. Ville de Fort-de-France & la FAC (Fondation Aimé Césaire)

La maison de l'ancien député-maire de Fort-de-France, Aimé Césaire , accueille de nouveau le public à compter du lundi 20 juillet 2020, deux jours par semaine (lundi et mardi en matinée).Pour cause de crise sanitaire, le site est resté fermé durant plusieurs mois.Située au 131 route de Redoute à Fort-de-France, la demeure du poète disparu est classée en totalité au titre des monuments historiques de France. Ce label concerne la maison d'habitation, les dépendances, le jardin, les murs de clôture et le sol de la parcelle.Aimé Césaire a fait l'acquisition de cette maison vers la fin des années 60, pour y accueillir sa famille.Le bâtiment abrite encore des objets et souvenirs de l’homme politique et de l’écrivain, d'où la curiosité de très nombreux visiteurs, en particulier lors des journées du patrimoine.Le public peut à nouveau se rendre sur le site, le lundi de 9h30 à 12h30, et le mardi aux mêmes heures pour les groupes, en attendant des travaux prévus de longue date à l'intérieur et à l'extérieur de la bâtisse.Aimé Césaire est décédé le 17 avril 2008, à l'âge de 94 ans.