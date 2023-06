Une mère et son bébé brûlés et incommodés par la fumée d’un incendie à Fort-de-France

Partager :

Une maison en feu a mobilisé plusieurs pompiers au quartier Volga-Plage à Fort-de-France, ce mardi 13 juin 2023 en début de matinée. Une mère de 34 ans et son nourrisson âgé de quelques mois, ont été brûlés et incommodés par la fumée du sinistre. Le bébé plus gravement blessé, a été pris en charge par les secours.

Une maman âgée de 34 ans et son nourrisson d’environ 6 mois ont été brûlés et indisposés par des fumées, à la suite d’un incendie dans leur maison au quartier Volga-Plage, rue Valmenière à Fort-de-France. Le bébé admis à l'hôpital L’incendie se serait déclaré dans une chambre peu après 7h du matin. Plus de 10 pompiers sont intervenus pour maitriser le sinistre. Quant au bébé plus gravement blessé, il a été hospitalisé à la MFME (Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant). Une enquête sera ouverte à la suite de ce fait divers.

