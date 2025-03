VIDEO. Opération pays propre : nettoyage de Volga Plage pour réhabiliter la mangrove à Fort-de-France

En pleine opération "pays propre" du 21 au 23 mars 2025, un projet exceptionnel est engagé par l'agence de développement local de Volga Plage. Au cœur du projet : la protection et la replantation de végétaux dans la mangrove de ce quartier de Fort-de-France, occupé par des habitations précaires.

La 27 ème édition de l'opération Pays propre se déroule du 21 au 23 mars, l'occasion de découvrir la mangrove, à Fort-de-France, à Volga -Plage. Des habitants y vivent dans une grande précarité et les déchets s'accumulent sur la plage.

Mais, une jeune association de développement local a décidé d'agir en partenariat avec le programme européen Bestlife.

Beaucoup de personnes polluent, les gens viennent jeter leurs poubelles Un habitant de Volga Plage

L’opération "Pays Propre" a été lancée pour la première fois en octobre 2010. Depuis, deux opérations sont organisées par an. "Le but c'est de sortir du côté insalubre de la mangrove et d'avoir un lieu où les gens ont envie d'y venir et d'en prendre soin", explique Lydia Quenette, chargée de mission de l'agence de développement local de Volga.

Limiter les gros déchets

"La mangrove a besoin d'espaces naturelles et pour cela il faut limiter les macrodéchets, les gravats, les tôles qui sont lancées là par des entrepreneurs du BTP...", ajoute Julien Lorthios, chargé du programme Bestlife aux Antilles françaises. En 2023, près de 10 tonnes de déchets avaient été récoltées dans toute la Martinique, lors de l'opération.