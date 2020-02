France-Antilles : un dernier numéro du journal au profit des 235 salariés

Le mot "merci " s'étale à la une de France-Antilles, ce samedi 1er février 2020. Dernier jour de publication des quotidiens des Antilles-Guyane après leur mise en liquidation judiciaire. Les recettes de ce dernier numéro seront reversées aux 235 salariés dans le cadre du plan social à venir.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

l'impression du dernier numéro du journal vendredi 31 janvier 2020 • ©Michel Joseph ...

Ultime parution

le personnel de France-Antilles a soutenu les employés de l'imprimerie dans la fabrication du dernier journal • ©Michel Joseph ...

Une empreinte...

France-Antilles, 56 ans d'histoire...

Au profit des salariés...

Ambiance digne et contenue devant et à l'intérieur de l'imprimerie du groupe France-Antilles hier soir (vendredi 31 janvier 2020) au Lamentin. Un moment fort et solennel pour les salariés aux côtés des ouvriers de l'imprimerie en charge du dernier numéro du journal.Suite à une requête des salariés, le tribunal de commerce de Fort-de-France a autorisé la fabrication d'une dernière édition du quotidien et de son magazine du samedi FA magazine.L'objectif était double : remercier leurs lecteurs, leurs annonceurs et les saluer une dernière fois.Les recettes de la vente de ce dernier numéro seront reversées aux 235 employés de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane.Journalistes, photographies, administratifs, responsables, abasourdis par cette liquidation de leur entreprise pensent à l'avenir. La volonté de se lancer dans une nouvelle aventure est sur toutes les lèvres.Certains se racontaient les figures emblématiques qui ont marqué le journal depuis le 1er numéro le 24 mars 1964. Ils ont pour nom Jean Minot, Henri Mangatalle. Édouard-Jacques Gustave, Gérard Bertrand, Ghislaine Burac, Fernand Bibas, Gabriel Galion et bien d autres.Le premier numéro de France-Antilles est sorti le mardi 24 mars 1964, à l'occasion de la visite officielle en Martinique du président de la République, Charles de Gaulle. Après 56 ans d'existence, le quotidien disparaît de la presse écrite régionale.Vendu au prix de 2.20 euros, le journal restera exceptionnellement dans les kiosques jusqu'au mercredi 5 février 2020.Les 235 salariés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique de la société se retrouvent sans emploi du jour au lendemain. Ils ont réalisé une publication par département et vont bénéficier de la vente du dernier numéro. Les recettes seront intégrées dans le plan social à venir.