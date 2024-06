Garry Conille, premier ministre de la transition en Haïti, est arrivé à Port-au-Prince

Dans l’après-midi du samedi 1er juin 2024, l’avion qui transportait le nouveau premier ministre de la transition en Haïti, a atterri à l’aéroport Toussaint Louverture. Dans un discours enregistré avant son arrivée, Garry Conille a promis de mettre en place "un gouvernement non partisan".

Le 30 mai 2024, l’arrêté officialisant le choix de Garry Conille comme premier ministre de la transition, a été publié dans le journal officiel Le Moniteur de la République d’Haïti.

Avant d'endosser son nouveau rôle, Garry Conille a démissionné de son poste de Directeur régional du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef).

A gauche: Le premier ministre de la transition, Garry Conille est accueilli par Michel Patrick Boisvert, premier ministre par intérim sortant. • ©RS

Âgé de 58 ans, il est médecin de formation. Il a occupé de nombreux postes au sein des Nations-Unies.

Après le tremblement de terre de 2010, Garry Conille a été chef du cabinet de l’envoyé spécial des Nations-Unies en Haïti, pour la coordination de la distribution de l’aide humanitaire.

Une fonction déjà occupée

Il a déjà été premier ministre d’Haïti sous la présidence du chanteur de kompa, Michel Martelly. Garry Conille avait pris ses fonctions le 5 septembre 2011. Il a démissionné six mois après. Il avait lancé un audit sur la gestion du gouvernement sous son prédécesseur, Jean Max Bellerive. Une initiative impopulaire qui a précipité son départ.

Aujourd’hui, il reprend son poste, or le pays vit dans le chaos. Sa candidature a obtenu l’unanimité sur les 4 autres prétendants retenus pour le poste.

Garry Conille a également l’aval de la communauté internationale et des organisations régionales comme la CARICOM.

La République Dominicaine, pays voisin d’Haiti, a réagi favorablement au choix du premier ministre de la transition.

Nous saluons la nomination par le Conseil présidentiel d'Haïti du célèbre universitaire Garry Conille au poste de Premier ministre. Avec un profond désir d'harmonie dans les relations bilatérales, nous vous souhaitons plein succès dans votre gestion délicate et historique. Roberto Alvarez, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine

Rétablir la paix

L’enjeu majeur c’est la violence. Les gangs armés sont tous puissants. Ils ne cessent de le montrer. Depuis le début de l’année, plus de 2500 personnes ont été victimes de cette violence. 30 commissariats de police ont été incendiés par les membres de la coalition des gangs, Viv Ansanm (vivre ensemble).

Dans sa vidéo préenregistrée en créole et diffusée avant son arrivée, Garry Conille a promis de créer "un gouvernement non partisan" avec la participation des femmes, des jeunes et de la diaspora haïtienne.

L’âge moyen de la population haïtienne est de 23 ans. Donc, il faut que les jeunes soient bien représentés. Plus de la moitié de la population est constituée de femmes. Il faut que les femmes trouvent leur place au sein du gouvernement et il faut qu’elles soient présentes. La diaspora représente un gros support pour l’économie du pays. Il faut qu’elle trouve aussi leur place dans ce gouvernement. Garry Conille, Premier ministre de la transition d'Haïti

Garry Conille affirme sa volonté de collaborer avec les membres du CPT (Conseil Présidentiel de Transition) pour faire avancer les intérêts du pays.

"Les conditions doivent être propices afin d'organiser des élections fin 2025", ajoute-t-il, pour qu’un Président élu puisse prêter serment le 7 février 2026.