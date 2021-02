Georges Beaunol-Richard, figure de l’athlétisme martiniquais est décédé

Guy Etienne •

Georges Beaunol-Richard aurait fêté ses 75 ans en avril prochain. Mais la maladie l’a emporté avant. L’ex-professeur d’Education Physique et Sportive qui a été "un athlète remarquable" dans sa jeunesse, a transmis le goût de la course et de la victoire à de nombreux jeunes martiniquais lorsqu’il était en activité.

Sur la longue liste des élèves du professeur Beaunol figure Adrianna Lamalle, devenue quelques années plus tard une championne, comme beaucoup d’autres.

"Un producteur de champions"

Ce passionné de sport, très bon sauteur en hauteur, m’a tout appris. C’est lui qui a fait de moi l’athlète que je suis devenue (…). Il était capable de faire de n’importe qui un champion. Il était spécialiste en sprint haie, en saut et en lancé et il a aligné plusieurs records. C’est grâce à lui que j’ai été par exemple championne du monde cadette, vice-championne d’Europe (…).

"Il aimait le soda banane et le gâteau coco"

C’était un producteur de médailles, un producteur de champions. C’est un Monsieur qui nous a donné l’éducation sportive et de comportement aussi car il était comme un père. Humainement il était très gentil et il aimait le soda banane et le gâteau au coco. (Adrianna Lamalle - championne de France du 100m haies, championne de la Caraïbe, championne du monde cadette, élue meilleure sportive de l'ex CROSMA en 1999 et en 2000)

Adrianna Lamalle et Patricia Buval (championne de sprints), avec leur entraineur, Georges Beaunol-Richard • ©A. Lamalle

"Un entraineur expert"

Claude Chéry, le président de la ligue de Martinique d’athlétisme évoque Georges Beaunol-Richard en ces termes :

C’était un entraineur expert. Il s’est consacré à pratiquement toutes les disciplines de l’athlétisme et c’est quelqu’un qui fait beaucoup de champions dont certains sont devenus des internationaux ou qui se sont distingués aux championnats de France, comme Adrianna Lamalle (…). Tous les athlètes qu’il a formés avaient des résultats. (Claude Chéry)

Georges Beaunol-Richard dont l’épouse est décédée il y a environ deux ans, était père de deux enfants.