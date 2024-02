Georges Décimus, bassiste de Kassav, invite Jean-Philippe Marthély à son concert

Les amis musiciens de Georges Décimus, considéré comme l’un des cerveaux de l’orchestre numéro 1 du Zouk des Antilles, ont fini par le convaincre d’inscrire ses nombreuses compositions sur une affiche en son nom propre. Pour la plupart ce sont des tubes, lesquels seront donc interprétés sur scène.

Pour l’occasion, Georges a réussi à son tour à persuader son fidèle compagnon de scène depuis plus de 40 ans au sein de la famille Kassav, la star Jean-Philippe Marthély. Si la convalescence de ce dernier continue, il est néanmoins heureux de participer à ce projet.

C’est lui [Georges] qui m’a vraiment boosté pour le retour et je suis très content de faire partie de cette expérience et ça va le faire.

Des titres composés pour Kassav et Volt Face seront majoritaires dans le répertoire de Georges Décimus, mis en musique par la formation GD Gang.

Pipo m’a appris beaucoup de choses, comme Jacob Desvarieux et les autres. Et on a vécu la scène comme on a traversé les galères ensemble. C’est ce qui fait le ciment de notre amitié.