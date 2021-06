Gilles Floro, un génie musical des Antilles, disparu il y a 22 ans

C’est au lendemain d’une "fête de la musique" que Gilles Floro a perdu la vie à l'âge de 36 ans, lors d’une décharge électrique sur le toit de sa maison, alors qu’il tentait d’installer une antenne de télévision. Depuis cette disparition brutale, le musicien a reçu de multiples hommages, tant son talent de pianiste, d’auteur et de compositeur, aura marqué sa trop courte carrière.

La discographie de Gilles Floro forte de 11 albums (entre 1986 et 1999), est encore aujourd’hui, l’une des plus appréciées aux Antilles. Ce "génie musical" aux yeux de ses pairs, a inventé son propre style, avec une sonorité nouvelle qui emmène en général les puristes du zouk love, au firmament de la rêverie.

Dans ses compositions tournées vers l’amour, la nature, l’humain…le chanteur doté d’une grande créativité, avait une recherche poussée des harmonies, des accords et des mélodies. "Il était en avance sur son temps dans sa quête permanente d'innovation" reconnait la profession.

En 1996, Jean-Claude Naimro a partagé la chanson "Bel Pawol Pou An Fanm" avec Gilles. 25 ans plus tard, en guise d’hommage à son ami, le pianiste du groupe Kassav a décidé de revisiter ce titre composé en binôme.

"Bel Pawol pour an fanm »

La sortie officielle du clip est prévue vendredi 25 juin 2021 sur toutes les plates-formes légales.

Quelques images du clip "Bel Pawol Pou An Fanm" tourné au Diamant en Martinique (mai 2021).

J’ai aussi trouvé plus excitant pour ce projet de faire appel à deux talents de la nouvelle génération. Riddla et Staniski (l’arrangeur).

Rafraichir ce titre composé avec Gilles Floro me semblait non seulement un bel hommage, mais aussi une excellente manière de faire perdurer cette œuvre.

En plus des nombreux hommages musicaux qui ont été rendus à Gilles Floro depuis son décès, à Gourbeyre où il repose, la maison de la culture de cette commune a été baptisée avec son nom en 2009.

La mort de Gilles a été comme une sorte de tsunami, en tous cas un choc très violent dans le milieu du zouk, parce qu’il y a plus de 20 ans, le zouk était à son apogée, et il en était un es artisans.

C'était en effet l’un des plus créatifs de sa génération, une des valeurs sûres de la musique antillaise.

Lorsque j’ai appris son décès dans les conditions que l’on sait, je me suis rendu en Guadeloupe, avec du matériel. On a immortalisé sa veillée et ses funérailles, avec une foule immense d’artistes, entre autres ceux des Aiglons, orchestre au sein duquel il a fait ses armes très jeune (...).

Au-delà de l’affection que j’ai pour Gilles, on savait tous que son absence allait laisser des séquelles à la production du zouk, en termes de qualité et impacter durablement son évolution.

(Joslyn Vautor / producteur-réalisateur et ami de Gilles Floro)