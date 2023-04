Grande participation féminine au Marché d’art de la Fondation Clément

Parmi les 38 artistes qui vendent leurs œuvres au Marché d’art de la Fondation Clément au François en Martinique, 12 sont des femmes. Dans un monde auparavant dominé par les hommes, elles ont pris leur place avec des œuvres qui abordent l’univers féminin sous toutes ses formes.

Caroline Popovic •

La Pinacothèque, un nouvel espace de 500m² à la Fondation Clément, accueille le Marché d’art.

Près de 80 œuvres évoluent dans ce lieu où la hauteur du plafond et la luminosité leur donnent une immense visibilité.

L'une des particularités de cette exposition est la participation importante des femmes. Ces plasticiennes sont toutes bien connues en Martinique. Il est pourtant rare de les retrouver réunies dans la même salle d’exposition.

Patricia Donatien présente son œuvre Mémoire, un diptyque autour de la libération de la parole féminine et un quadriptyque, "Adi, Julie, Annie et moi" qui est plein de couleurs et de vie.

Adi, Julie, Annie et moi, le quadriptyque de Patricia Donatien • ©Caroline Popovic

Chantal Charron et Valérie John ont mis en valeur les pigments naturels dans leurs œuvres. Tout près, Karine Taïlamé réalise une explosion de couleurs et de délicatesse dans sa toile, Magnificentia.

L'œuvre de Karine Taïlamé, Magnificentia • ©Caroline Popovic

Maure et Marie Gauthier présentent des tableaux pleins de douceur qui dissimulent la maîtrise de la force de ces artistes. Les oeuvres en acrylique et technique mixte de May Cléménté expérimentent à la fois avec des couleurs fortes et du monochrome.

Les œuvres de Mounia - Orosemane et de Martine Porry • ©Caroline Popovic

Les œuvres de Mounia - Orosemane et Martine Porry s’harmonisent autour du même espace.

Luz Severino, Julie Bressard et Dora Vital ont frappé fort avec des idées abstraites exprimées à travers des couleurs puissantes.

Luz Severino au Marché de l'art • ©Caroline Popovic

Plusieurs hommes se sont, eux aussi, s’exprimés à travers des œuvres qui rendent hommage aux femmes.

La forme féminine est centrale aux toiles de Claude Cauquil, Mickaël Caruge, Christophe Mert, Ernest Breleur, Hector Charpentier et Antoine Nabajoth.

Energie positive et Nneka, les oeuvres de Mickaël Caruge • ©Caroline Popovic

Les œuvres sont en vente. Le catalogue de cette exposition collective note les prix et les coordonnées des artistes. Il s’agit d’une transaction négociée directement entre client et artiste. La fondation ne prend pas de commission.

Man za konprann de Christophe Mert • ©Caroline Popovic

Le Marché d’art, exposition collective, est visible jusqu’au 25 juillet 2023.