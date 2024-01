Grève dans l'Éducation nationale le 1er février : des perturbations annoncées dans les écoles de Martinique

L’appel à la mobilisation dans l'Éducation nationale du jeudi 1er février 2024 pour réclamer de meilleures conditions de travail, une revalorisation salariale et dénoncer les suppressions de postes a été relayé par les syndicats de la Martinique. Des perturbations sont attendues dans les écoles, notamment à Fort-de-France.

Le jeudi 1er février 2024 sera placé sous le signe de la grève au sein de l’Éducation Nationale. Dans toute la France, les principaux syndicats enseignants (FSU, CGT, FO, UNSA Éducation, CFDT et l’UNEF) ont appelé à une journée de manifestation.

L'appel à la grève relayé en Martinique par les organisations syndicales FSU, FNEC, FP, FO et SE-UNSA (Syndicat des enseignants), concerne "l’ensemble des personnels enseignant.e.s, CPE, psychologues de l’éducation, contractuels, AED et AESH".

Les syndicats militent "contre les suppressions de postes dans l’académie : 55 dans le 1er degré et 60 dans le 2nd degré, pour exiger le respect et la reconnaissance de ses personnels, pour exiger une véritable revalorisation salariale, pour protester contre les propos méprisants et dénigrants de la Ministre de l’Education nationale, pour exiger des moyens conséquents pour l’inclusion, la création et l’augmentation des capacités d’accueil en ULIS, IMS, CMPP et ITEP pour accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers et pour un renforcement de la formation et la création d’un véritable statut pour les personnels AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap)".

Perturbations dans les écoles

La municipalité foyalaise annonce que "des perturbations sont prévues dans les écoles".

Le Maire invite les parents à rester attentifs aux informations, notamment celles relatives à l'établissement scolaire de leur(s) enfant(s). Communiqué de la ville de Fort-de-France

Le SE-UNSA appelle au rassemblement dès 8h30 à la Maison des Syndicats au centre-ville de Fort-de-France.