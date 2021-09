Grève des déchets en Martinique : Sainte-Rose Cakin, le président du SMTVD, sort de son silence… "Je souhaite que le conflit s’achève cette semaine"

Depuis le 26 août dernier, malgré la présence de deux médiateurs, les discussions sont de nouveau interrompues entre les deux parties, lesquelles ont du mal à s’accorder sur le nombre de titularisations immédiates.

Le syndicat en réclame 40 dès la fin de cette année, tandis que la direction propose dans un premier temps 38 consolidations d'ici à décembre prochain, pour les salariés qui ont été affectés à des postes permanents avant le 31 décembre 2018. Puis, un plan pluriannuel de recrutement est envisagé pour tous les autres agents concernés jusqu’à 2023.

C’est en tous cas la nouvelle proposition de Sainte-Rose Cakin, soumise à l’appréciation de l’USAM (L’Union Syndicale Autonome de Martinique). Le président de la structure sort de son silence et se défend de jouer la montre.

Nos propositions constituent le maximum de ce que l’on peut faire, en fonction de nos finances. En tant que président, je dois premièrement assurer ma mission de service public.

Deuxièmement, je ne décide pas seul, puisqu’il y a un comité syndical, il y a un bureau (…).

Troisièmement, et c’est le plus important, il y a une contrainte financière et quand on vote un budget, on doit le respecter.

Nous aurions eu les moyens de recruter tout le monde tout de suite, c’est avec plaisir que je l’aurais fait.

Sainte-Rose Cakin