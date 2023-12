Grippe : les indicateurs sont en légère augmentation en Martinique

Selon les derniers chiffres communiqués par Santé publique France, une "légère augmentation des indicateurs de la grippe" a été observée entre le 27 novembre et le 3 décembre en Martinique.

Sur cette période, 230 cas cliniquement évocateurs ont été recensés sur l’île, contre 200 la semaine précédente.

Depuis le mois d’octobre, on observe une augmentation du nombre de consultations en médecine de ville pour syndrome grippal avec une moyenne de 300 visites hebdomadaires entre la S2023-40 [ndlr: du 2 au 8 octobre 2023] et la S2023-48 [ndlr: du 27 novembre au 3 décembre 2023] contre une moyenne de 85 visites entre le mois d’août et septembre. Cette augmentation est également observée pour les visites SOS Médecins.