Le groupe "Yanm Sassa" a offert au public du Carbet un Chanté Nwèl aux accents modernes

L'adhésion a été totale dimanche 22 décembre 2019 au Carbet. Une grosse ambiance, festive et conviviale avec le groupe Yanm Sassa. Toute une nouvelle génération était réunie sur la plage du bourg dans le Chanté Nwèl aux accents modernes avec des airs de chez nous. Le style "Yanm Sassa" plaît.

Daniel BÉTIS - Jean-claude SAMYDE •

"Yanm Sassa", inscrit désormais son nom comme groupe faisant partie des ténors, en matière de chants de Noël.



Dans le répertoire du groupe on trouve des airs de la Perfecta, de Tabou Combo, de Guy Conquête. Les cantiques sont repris par le public, en grande majorité des jeunes. C'est leur groupe et ils dansent et s'expriment admirablement. Dans "Yanm Sassa", on retrouve des visages d'animateurs de Chanté Nwèl. Ils viennent d'autres groupes et ont de l'expérience. Ils savent chanter, animer et créer l'ambiance. Une véritable dynamique qui ne laisse pas insensible. Au Carbet .La fête est belle, les gens heureux, la tradition perdure, le cantique demeure avec des ingrédients traditionnels.