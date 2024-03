Habitat en Martinique : 57 nouveaux logements sociaux au Gros-Morne

La nouvelle résidence "Les Moringas" au Gros-Morne, est officiellement inaugurée ce mercredi 6 mars 2024, un programme de 57 logements sociaux et très sociaux qui intègre le parc du bailleur La SIMAR. Confrontée elle aussi à la problématique de l’habitat en Martinique, la municipalité se réjouie mais considère que cette opération "répond à une infime partie des nombreuses demandes en attente".

La SIMAR (Société Immobilière de Martinique) inaugure ce mercredi 6 mars 2024 au Gros-Morne, 57 logements sociaux et très sociaux à la nouvelle résidence "Les Moringas".

C’est "un modèle d’habitat mixte et diversifié" souligne le bailleur, en partenariat avec le groupe CDC Habitat, l’opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts et opérateur de la Banque des Territoires, le groupe CDC Habitat.

"Le bien-être et l'inclusion…"

L'inauguration de la résidence "Les Moringas" symbolise bien plus que la simple création de nouveaux logements : elle témoigne de notre engagement profond envers le bien-être et l'inclusion de nos locataires (…). Nous nous efforcerons d'améliorer la prise en compte des besoins sur l'ensemble de l'île, contribuant ainsi de manière significative et durable à l'amélioration générale de la qualité de vie sur notre territoire. Bruno Ribac, directeur général de la SIMAR

Ce programme a nécessité "un investissement de près de 7,7 M€" et a été financé par la Caisse des Dépôts, l’Etat, la Collectivité Territoriale de Martinique et l’ADEME. Cette nouvelle résidence au cœur du Gros-Morne, vient compléter et diversifier l’offre locative en logement social sur la commune, où "la demande est forte", comme dans toutes les autres villes de l’île.

Le maire souhaite aussi "une offre de logements sociaux en accession"

La ville du Gros-Morne accueille très favorablement cette nouvelle opération. Cependant, elle répond à une infime partie des nombreuses demandes en attente. C’est la raison pour laquelle nous poursuivons le partenariat avec la SIMAR pour envisager de nouveaux programmes avec des logements prenant en compte l’humain. Je souhaite également que dans la diversification, la réflexion soit engagée pour une offre de logements sociaux en accession, c’est aussi une demande forte des résidents de ma commune. Gilbert Couturier, maire de la ville du Gros-Morne

11 logements supplémentaires classés "habitat inclusif" devraient sortir de terre, dans le cadre de cette même opération avec le bailleur, pour un mieux "vivre ensemble" sur le territoire du Gros-Morne.