INFOS PRATIQUES. Carnaval de Martinique 2025 : la Grande Parade du Nord de retour à La Trinité après 20 ans d’absence

Après plus de deux décennies d’absence, La Trinité renoue avec la tradition et accueille de nouveau la Grande Parade du Nord. Ce dimanche 23 février, la commune du nord Atlantique vibrera au rythme des percussions et des costumes flamboyants, pour la 25ᵉ édition de cet événement du carnaval martiniquais.

Portée par l’association Baryl Band et la municipalité, le rendez-vous dans le nord de l’île est maintenu malgré les incertitudes qui ont pesé sur son organisation.

Le retour de la parade à La Trinité est également un clin d’œil à son histoire.

Si cet événement revient à La Trinité cette année après plus de vingt ans (de 1996 à 1999), la ville chef-lieu de l’arrondissement nord-atlantique n’est pas étrangère à ce type de manifestation. De 1994 à 1998, elle a eu le plaisir de l’accueillir sur son territoire. La Ville de Trinité

Un programme riche pour tous les publics

La fête débutera dès 10 heures sur la Place Joyeuse avec le "Village Découverte", un espace interactif mêlant animations et stands artisanaux. Petits et grands pourront profiter d’un atelier maquillage, tandis que les amateurs de danse s’initieront aux rythmes d’Afro Jam et Gyal Dance.

Pour les gourmands, un food court proposera une large variété de mets locaux. Des artisans présenteront également leurs créations, avec des ateliers de fabrication de bijoux et de maré tèt.

Un défilé "attendu par 20 000 spectateurs"

Dès 14 heures, les groupes donneront le coup d’envoi du grand défilé. En tout, 1000 carnavaliers répartis en 20 groupes à pied se succéderont.

Parmi eux, on retrouvera notamment Baryl Band, La Bonm, Pétrol Band, Dynamik Karnaval, Turbulans’ du Robert, Plastic System Band, Toxic Groove Vibes, Gwoup 231, Wélélé Bann, Difé Nan Pay Moov, Gwanaval, Vak Band, I Bon Konsa, Tropikal 219 et A Sou Yo Krizz Band. Deux groupes viendront de Guadeloupe : Morne Bourg Mass et Sénat All Stars.

En plus de ces groupes à pied, six groupes costumés représenteront les différentes communes de Martinique : La Reine du Nord et sa cour, Les Diables Rouges de Saint-Joseph, Charivari du Robert, Frap du François, l’Association Carnaval et Culture de Sainte-Luce, ainsi que Cultch’Art (Touloulou).

La reine du carnaval nord de Martinique (Félicity Louise Alexandrine) et ses deux dauphines élues en 2024 (image d'illustration). • ©Roger Gally

Un dispositif de sécurité renforcé

Pour assurer le bon déroulement de la parade, un important dispositif de sécurité va être déployé. Dès 11 heures, 250 agents seront mobilisés pour garantir la protection des spectateurs et des participants.

Afin de garantir la sécurité des participants, et des organisateurs de la manifestation suscitée, la circulation et le stationnement des véhicules (y compris les motos) sont interdits sur le circuit de la parade le 23 février 2025, à partir de 10h00 jusqu’à 19h00. Les véhicules carnavalesques folkloriques dit "bwajak" sont formellement interdits. La Ville de Trinité

Le parcours empruntera plusieurs axes clés de la ville.

Départ Place du 22 Mai - avenue du Brésil - rue Pierre et Maurice REJON - avenue Casimir BRANGLIDOR - rue Marius MANVILLE - rue de la Paix - avenue du Peuple GARIFUNA - rue Jenny ROBERTIN - rue Jean Eugène FATIER - rue Romul Gérard TELLE - rue An Ba Coco a - rue Benoir Richard Agasson - rue Pierre et Maurice REJON - avenue Casimir BRANGLIDOR - Démonstration de 2 minutes face à la mairie prestation - rue Marius MANVILLE - rue de la Paix - avenue du Peuple Garifuna - rue Jenny ROBERTIN - rue Jean Eugène FATIER - rue Romul Gérard TELLE - rue An Ba Coco a - rue Benoir Richerd Agasson - avenue du Brésil - direction parking des bus. La Ville de Trinité

Deux tours sont prévus, ponctués d’une démonstration devant l’hôtel de ville, où les orchestres de rue disposeront deux minutes pour enflammer le public sur un tapis rouge.

La Trinité s’apprête à revivre l’effervescence des défilés d’antan ce dimanche 23 février à 14 heures.

