Le pilote martiniquais Simon Jean-Joseph au volant d’une 309 GTI dans la Loire ce week-end

Simon Jean-Joseph reprend le volant à l’occasion de la 35e édition du rallye du Pays du Gier, au sud-est de l’hexagone, dans la Loire. Pour l’occasion, le pilote martiniquais flirtera de nouveau avec une 309 GTI, le temps de cette compétition de deux jours (28 et 29 mars). Cette voiture a été une des premières qu'il a conduites au début de sa carrière.

Le 35e rallye Pays du Gier débute ce vendredi 28 mars 2025 jusqu'au samedi 29, autour de Saint-Chamond dans la Loire. Pour cette course automobile, 112 équipages engagés sont attendus en "moderne" et 8 autres participants en catégorie "historique". Parmi ces derniers, le pilote le plus capé de Martinique.

Simon Jean-Joseph sera au volant d’une 309 GTI Peugeot, une voiture qu’il connaît bien puisqu’à ses débuts, il l’a domptée.

En confiance avec son copilote

J’aurai l’immense plaisir de reprendre le volant de la 309 Gr.A lors du Rallye Pays du Gier. Et dans le baquet de droite, il ne pouvait y avoir personne d’autre que mon ami Gilles Mondésir, avec qui j’ai partagé ces folles années à l’époque. Simon Jean-Joseph (sur sa page Facebook)

Le pilote martiniquais Jean-Joseph et son co-pilote Gilles Mondésir, dans une 309 GTI pour la 35e édition du rallye du Pays du Gier dans la Loire, en ouverture de la catégorie VHC (Véhicule Historique de Compétition) les 28 et 29 mars 2025. • ©Facebook Simon Jean-Joseph / DR

Simon précise que cette 309 qu’il pilotera durant l'épreuve, est "une ex-officielle de François Delecour, qui est passée ensuite dans les mains de mon ami Max Berville et Myriam Coyere, avant de continuer sa route aux Antilles".

Au volant de cette voiture "prête à faire feu", Simon sera en ouverture VHC (Véhicule Historique de Compétition) lors de la deuxième étape. Le top départ de ce rallye de deux jours (28 et 29 mars) est fixé à 19h ce vendredi soir (heure de l'hexagone).