Haïti : fermeture temporaire d'un hôpital de MSF à Port-au-Prince, à cause d’"une extrême violence"

Les violences urbaines ne faiblissent pas en Haïti, au contraire. Au quotidien, des gangs s’affrontent, meurtres, enlèvements et viols se multiplient, et le nombre de blessés est croissant. C‘est dans ce contexte que Médecins Sans Frontières (MSF) a décidé de fermer temporairement son hôpital de Cité Soleil, annonce faite dans un communiqué daté du 9 mars 2023.

"Plusieurs balles perdues ont été retrouvées à l'intérieur de l’hôpital" déplore la direction, et "certains patients ont été blessés aux abords de la structure".

Médecins Sans Frontières est une association médicale humanitaire internationale créée en 1971 à Paris, par des praticiens et des journalistes. Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1999 et compte à ce jour, 41 000 membres sur le terrain.

Présente en Haïti depuis plus de 30 ans, elle "appelle à la cessation des hostilités" aux portes de l’hôpital à tout le moins et au "respect de la mission médicale", afin de pouvoir reprendre ses activités.

L’organisation s’alarme de la dégradation vertigineuse de la situation sécuritaire dans l’ensemble de la capitale haïtienne et de la précarité croissante qu’elle entraîne, alors que les populations font face à des besoins humanitaires et sanitaires de plus en plus importants.