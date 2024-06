Marie-Clotilde Hardy-Dessources devrait prendre les rênes de la ligue handball de Martinique

Partager :

En cette année olympique, l’heure du renouvellement et des élections au sein des comités sportifs et ligues a sonné. Du côté du handball, l’assemblée générale est prévue ce dimanche 30 juin 2024. Une seule liste a passé le filtre des vérifications et validations des dossiers. Sauf grosse surprise, Marie-Clotilde Hardy-Dessources devrait succéder à Frédéric Flamand à la présidence de la ligue locale.

La saison des assemblées générales est en cours au sein du mouvement sportif, année olympique oblige. Si certains ont programmé leur AG avant le début des J.O, d’autres attendent le dernier trimestre 2024 pour convoquer leurs membres. Ce dimanche 30 juin, la Ligue de Hand-Ball de Martinique (LHBM) se réunit en assemblée générale. Une chose est certaine, une nouvelle équipe va intégrer le conseil d’administration, puisque l’équipe sortante ne se représente pas. Une seule liste validée pour les élections Deux listes avaient été déposées avant le 29 mai dernier, date limite pour aller au-devant des associations. Il n’en reste qu’une après les travaux de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales (CSOE) de la Ligue. Cette dernière avait la charge de la vérification du respect des statuts de la ligue. Selon les textes de la LHBM, pour être considérée comme valide, la liste ne doit pas avoir un écart supérieur à 1 dans la mixité hommes/femmes. La liste "Kolé Tèt Kolé Zépol" emmenée par Daniel Nisas, avait un écart de 3 selon l’examen de la Commission. La liste "Hand’Abô" a donc été la seule validée, puisque respectant l’écart de 1. Joueur de handball (illustration). • ©Imagean Marie-Clotilde Hardy-Dessources seule en lice Sauf surprise, les 17 membres de cette seconde liste emmenée par Marie-Clotilde Hardy-Dessources (cadre d’éducation), devraient être les nouveaux administrateurs du handball martiniquais. Dans ce groupe, on retrouve des personnalités bien connues du monde du hand-ball. Jean-Hugues Bellance, Ingrid Bergoz, Mickael Borry, Chantal Cépisul, Laurence Germany, Lionel Grandin, Jean-Claude Cépisul, Emile Gratien, Nelly Homan, Patrick Joséphine, Fred Marie-Calixte, François Nol, Hélène Nordin, Yva Sylvius, Jacques Vestris et Chrystelle Vincent-Sully sont les candidats pour la mandature 2024-2028 au sein de la ligue de Martinique. Neuf clubs sont représentés aux côtés d’indépendants, de quoi réussir une bonne cohésion pour cette nouvelle ère du hand martiniquais. "Apré an tan sé an lot", slogan de l’équipe "Hand’Abô" qui a présenté son projet dans une adresse aux clubs de l’île. Notre ambition : le hand-ball rien que le hand-ball pour une ligue forte et des clubs solides. Chaque passe réussie signifiera que nous sommes partenaires. Chaque but marqué indiquera notre progression… Faire équipe avec vous, afin de réussir un projet dans l'intérêt de tous, pour un ballon vivant, pour l'excellence du Hand’Abô. Marie-Clotilde Hardy-Dessources, la tête de liste Ex-joueuse de club et de sélection, entraîneur du Rapid Club du Lorrain et de l’UJ Redoute, mais également de la sélection féminine de Martinique, Marie-Clotilde Hardy-Dessources et ses co-listiers sont prêts à relever le défi d’un hand-ball martiniquais plus fort et mieux structuré. Réponse ce dimanche 30 juin, à l’issue de l’assemblée générale de la LHBM.

