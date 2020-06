L’hommage aux sapeurs-pompiers de Martinique morts en service

L'hommage national aux sapeurs-pompiers devait avoir lieu sur les Champs-Elysées et à l'Arc de Triomphe ce jeudi 11 juin 2020. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, chaque service départemental de secours a organisé sa propre cérémonie. Elle s'est déroulée ce matin à la caserne de Fort-de-France.

Brigitte Brault •

José Moutama mort en service commandé (Pompier) caserne Schoelcher. • ©Martinique la 1ère

la famille de José Moutama ce jeudi lors de la cérémonie hommage aux pompiers morts en service • ©B. Brault

La cérémonie d'hommage aux sapeurs-pompiers s'est déroulée ce matin (jeudi 11 juin 2020), au centre de secours de Fort-de-France.Le préfet Stanislas Cazelles a rendu hommage aux pompiers et personnels administratifs et techniques de France morts en service depuis juin 2018. Le sergent José Moutama de la caserne de Schoelcher était de ceux-là.Homme de convictions, engagé volontaire dans le corps des sapeurs-pompiers depuis 17 ans, José Moutama est mort en service commandé le 8 mars dernier. Il était marié et père de quatre enfants.Les autorités représentées notamment par le maire de Fort-de-France Didier Laguerre, le président du SDIS 972 (Service départemental incendie et de secours) Belfort Birota et le directeur du SDIS le colonel Patrick Tyburn ont tenu honorer sa mémoire et à saluer le courage de la famille du défunt.Le colonel Patrick Tyburn a mis l'accent sur le dévouement de ses hommes dans un contexte rendu encore plus délicat avec la crise sanitaire et à l'approche de la période cyclonique. Il renouvelle ses appels à la prudence et à la préparation de la population face aux dangers d'un éventuel cyclone sur notre île.Le courage et le dévouement des hommes du feu pour la nation ont également été soulignés par le préfet de Martinique.Cette année a aussi été marquée par la lutte contre le Covid-19 menée notamment par l'unité spéciale de sapeurs-pompiers mise en place à Rivière-Salée.