Hommage de Gordon Henderson aux femmes de la Caraïbe avec la sortie de "Grande dame Kreyol"

Pour la journée internationale des droits de la femme, le chanteur auteur compositeur dominiquais Gordon Henderson a décidé de rendre hommage de façon solennelle à la femme créole.

L'artiste a mis à profit son temps pour écrire, composer et enregistrer.

"Grande Dame Kréol" est le premier single d’une longue série et un retour à la ballade (style acoustique), comme sur l’album "vingt sur vingt" .

Grande Dame Kréyol.

Cette composition est pour moi un moyen de célébrer et de vénérer la femme créole. Elle est omniprésente, "poto-mitan" de la société, elle demeure le phare de l'espoir avec son courage, sa force et sa perspicacité. La femme créole a vécu beaucoup de situations, traversé les océans et à chaque fois, elle résiste. Elle est par excellence une combattante, toujours disponible pour encourager les autres. Voilà pourquoi elle mérite un monument.

Gordon Henderson.