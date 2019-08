L'immense Maurice Jallier dit "au revoir" à la Martinique

Un créateur et compositeur de talent

Guy Methalie L'artiste Guy Methalie exprime son émotion après la mort de Maurice Jallier.

Créateur du carnaval antillais

Les plus anciens le connaissaient avec le groupe "Créolita" (danses et musiques traditionnelles), créé en 1950, les plus jeunes avec la création à Paris, du "Carnaval antillais en 1985". Un immense artiste, né le 12 janvier 1929 au Bénin qui malgré les vicissitudes de la vie (il a perdu la vue en deux temps), a toujours pris le chemin du bonheur à transmettre et de la joie à partager.Diplômé d’Etat en kinésithérapie, il a exercé en Martinique au début des années 60 puis a été muté à l’hôpital d’Argenteuil, dans la banlieue parisienne. Ce professionnel de la santé a toujours eu le sens du devoir.Le nom de Maurice Jallier respire l’action culturelle des années 50 et 60 avec de nombreuses pièces de théâtre et surtout les concours de la chanson créole. Ce compositeur de talent, multi-instrumentiste, a remporté de nombreux prix. L'artiste Guy Méthalie se dit ébranlé par cette disparition.Parmi le titres célèbres qui ont marqué une époque :"À la zazou" en 1952, "Cé filon" en 1953, "Kouvé difé" en 1960.Trois de ses compositions "Doudou déviré", "sœurs jumelles" et "C’est la Martinique", ont permis au clarinettiste Barrel Coppet de remporter trois premiers prix au concours de la chanson créole.Ce guitariste d'origine, jouait du piano, de la flûte en bambou et du banjo. De nombreux artistes comme Maurice Alcindor ou David Martial lui doivent leurs débuts. Excellent animateur radio, il est à l'origine du succès de la radio antillaise, Topiques Fm à Paris.En 1985, alors même que les antillais voulaient se retrouver, Maurice Jallier, toujours vivace, a créé "le carnaval de Paris" qui a lancé le groupe Kassav.Avec plus d’une centaine de compositions, c'est l’un des plus vieux sociétaires de la sacem. Fervent défenseur de la biguine, de la valse et de la mazurka, il était de retour en 1996 en Martinique. Après le décès de son épouse, il avait sorti un album 2014, "Je m’hommage".L'Association Martiniquaise Parents Enfants Aveugles qu'i a animé de toutes ses forces lui exprime sa reconnaissance.À 90 ans et au bout d'une vie bien remplie, Maurice Jallier dit "Au revoir" à la Martinique qu'il aimait tant.