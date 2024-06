Impôts 2024 : dernier jour pour déclarer ses revenus en ligne en Martinique

La campagne de déclaration des revenus 2024 s’achève ce jeudi 6 juin pour les contribuables des départements numérotés de 55 (Meuse) à 974/976, dont la Martinique. Passé cette date, les retardataires seront exposés à des pénalités.

C’est le dernier jour pour déclarer ses revenus 2023 en ligne. Les habitants des départements numérotés de 55 à 976, dont la Martinique, ont jusqu’à ce jeudi 6 juin pour s’acquitter de leurs obligations fiscales.

La déclaration de revenus doit être réalisée en ligne si votre résidence principale est équipée d’un accès à internet et quel que soit le montant de vos revenus.

Une démarche simplifiée

La déclaration en ligne est pré-remplie des principaux revenus : salaires, pensions et retraites, allocations chômage, indemnités journalières de maladie, revenus de capital mobiliers, dont les montants ont été transmis à l'administration fiscale par les employeurs et les organismes sociaux. Il suffit de vérifier les montants affichés et, le cas échéant, de les modifier ou de les compléter d’autres revenus et charges.

La déclaration en ligne est également pré-remplie des prélèvements à la source déjà payés : retenue à la source opérée par les employeurs, caisses de retraite durant l’année 2023 ou acomptes contemporains prélevés sur votre compte bancaire pour vos activités sans tiers collecteur.

Quelle sanction en cas de retard ?

"Si vous déclarez vos revenus en retard, vous devrez verser des pénalités, une majoration de vos impôts et éventuellement des intérêts de retard", signale la Direction générale des Finances publiques.

Votre impôt sera majoré de l'une des pénalités suivantes :

10 % en l'absence de mise en demeure

Acte par lequel un créancier exige du débiteur le remboursement d'une dette sous peine de versement de dommages et intérêts. Adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier.

20 % en cas de dépôt tardif de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure

40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure

Les pénalités pour retard de déclaration sont calculées sur le montant total de l'impôt dû, sans prise en compte des acomptes et prélèvements déjà versés.

Des intérêts de retard sont aussi appliqués. Ils s'élèvent à 0,20 % de l'impôt dû par mois de retard (soit 2,4 % sur 1 an). Ces intérêts s'appliquent jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de revenus.

Enfin, après la réception de votre avis d'impôt, vous pourrez encore utiliser « Corriger ma déclaration en ligne » dans votre espace particulier, dès l'ouverture du service et jusqu'à mi-décembre.