Injures racistes à l'Assemblée Nationale : le député martiniquais Jean-Philippe Nilor est indigné et rapporte d'autres faits troublants

C’est un incident rarissime qui s’est produit en plein hémicycle. Ce jeudi (3 novembre 2022), lors des questions au gouvernement, le député LFI Carlos Martens Bilongo prend le micro pour interpeller l'exécutif sur la situation des migrants en Méditerranée. Alors qu’il développe son propos, le député du Rassemblement national Grégoire de Fournas s’écrie à haute voix "qu'il retourne en Afrique" ou "qu'ils retournent en Afrique".

Ces propos provoquent aussitôt un tollé dans les rangs de la gauche. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet suspend la séance. Comme l’ensemble de ses collègues de la France insoumise, le député Carlos Martens Bilongo (Val-d'Oise) s’indigne.

Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français, et je ne pensais pas qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté, moi et toutes les personnes en France qui ont cette couleur de peau. C'est honteux, complètement honteux !