Interdiction des plastiques à usage unique : les commerçants ont 6 mois pour écouler les stocks

Certains produits en plastique à usage unique sont interdits à la vente depuis le 1er janvier 2020 selon l'article L541-10-5 du code de l'environnement. En Martinique les commerçants commencent à écouler les stocks.

Martinique la 1ère •

Assiettes jetables, gobelets (vendus par lots), verres, cotons-tiges, bouteilles d'eau plate en plastique présentes dans les cantines scolaires, sont interdites à la vente depuis le 1er janvier 2020.Un décret publié au Journal officiel du 27 décembre 2019 précise qu'un produit en plastique à usage unique se définit comme un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.En Martinique, les commerçants ont 6 mois pour écouler leur stock, mais c'est loin d'être simple...Ces mesures sont destinées à "changer nos modes de consommation, favoriser une mobilité plus propre, accompagner les plus modestes dans la transition écologique, préserver la qualité de l’air, et protéger la biodiversité", indique le gouvernement.https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transition-ecologique-qui-change-au-1er-janvier-2020